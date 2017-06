Quanto valem as empresas dos irmãos Batistas listadas na Bolsa

São Paulo – Entre as empresas controladas pela J&F, holding da família Batista, apenas duas são listadas na Bolsa, a JBS e a Alpargatas. Juntas, as companhias valem 24 bilhões de reais.

Segundo dados da consultoria Economatica, o valor de mercado da JBS é de 18,44 bilhões de reais, enquanto o valor de mercado da Alpargatas, dona da Havaianas, é de 5,66 bilhões de reais.

O valor das duas companhias juntas está bem abaixo do registrado no início do ano, quando valiam 37 bilhões de reais.

A queda se deve ao mau desempenho da JBS. O frigorífico, que valia mais de 32 bilhões de reais no começo do ano, viu seu valor de mercado encolher com a operação Carne Fraca, deflagrada em março deste ano, e com a delação de Joesley Batista à Procuradoria Geral da República.

Com isso, as ações da JBS desabaram e acumulam perdas de 41,83% nos últimos seis meses.

Já a Alpargatas vive momento oposto à JBS na Bolsa. Os papéis ordinários da fabricante da Havaianas acumula ganhos de 44%, enquanto os ordinários já subiram 30%.

O otimismo dos investidores com as ações da companhia está relacionado com os rumores de venda da empresa. A aposta de analistas é que a companhia seja seja adquirida por fundos de private equity.

Ontem, a coluna Broad do Estado de S. Paulo, afirmou que entre os interessados em comprar a empresa está o fundo Cambuhy, que tem entre seus sócios a família Moreira Salles. Procuradas pelo jornal, a Alpargatas e o fundo não comentaram o assunto.