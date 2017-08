São Paulo – A Qualicorp S.A. anunciou nesta segunda-feira um novo plano de recompra de ações, para a aquisição de cerca de até 2,85 por cento dos papéis em circulação no mercado, informou a administradora de planos de saúde em fato relevante.

A empresa pretende adquirir até 6,82 milhões de ações de um total de 239,67 milhões de ações em circulação no mercado no dia 11 de agosto. O programa de recompra tem início no dia 21 agosto e prazo de 18 meses.