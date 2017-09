Moro x Lula e tudo para você ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (11) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Moro e Lula ficarão cara a cara mais uma vez nesta semana. Na quarta-feira, o juiz da Lava Jato vai interrogar ex-presidente na ação penal em que petista é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro supostamente recebido da Odebrecht.

Após noite em SP, Joesley e Saud são transferidos para Brasília. A dupla foi presa a pedido do ministro do STF Edson Fachin, em razão de áudio enviado pela defesa dos colaboradores em anexo complementar sobre o senador Ciro Nogueira (PP), que revela conversa entre Saud e Joesley na qual Miller é mencionado como um integrante do Ministério Público Federal que teria atuado em benefício da JBS.

PF faz buscas na casa do ex-procurador Marcello Miller e na sede da J&F. Na manhã desta segunda-feira, 11, os agentes buscam documentos e áudios que não foram entregues aos investigadores e que podem responder a questões em aberto da delação do executivo da JBS.

Prisão de delatores terá consequências graves, diz ministro da Justiça. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Torquato Joaquim se diz “surpreso” com o que considera falta de preparo dos procuradores que fizeram a delação da JBS.

Déficit da previdência urbana dobra e vai a R$ 36,5 bilhões esse ano. Segundo informações do jornal Valor Econômico, a previdência urbana registrou déficit 102,5% maior em termos reais nos sete primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Secretaria de Previdência Social.

Aumentam apostas para Selic menor em 2017. Levantamento do Valor Econômico mostra que o atual ciclo de corte de juros está próximo do fim e algumas casas alertam que, sem o ajuste estrutural de contas públicas, o cenário recomenda uma normalização de condições por meio possivelmente de uma elevação da taxa Selic logo no próximo ano.

Política e mundo

Ex-amante de doleiro Youssef quer processar filme sobre Lava Jato. De acordo do com jornal Folha de S.Paulo, a doleira Nelma Kodama, ex-amante do doleiro e primeira pessoa presa na Lava Jato, já acionou seus advogados para pedir participação nos lucros do filme “Polícia Federal – A Lei É para Todos” pelo uso de sua imagem.

Janot denuncia cúpula do PMDB no Senado. Os senadores Edison Lobão, Jader Barbalho, Renan Calheiros, Romero Jucá e Valdir Raupp, além dos ex-presidente da República José Sarney e Sérgio Machado são acusados do crime de organização criminosa.

Brasil entrará em 2018 crescendo a um ritmo de 3%, diz Meirelles. “Aprovamos teto dos gastos, reforma trabalhista, TLP, lei de responsabilidade das estatais, controlamos inflação, e o Brasil saiu da recessão”, afirmou o ministro da Fazenda o Twitter.

BNDES prevê desembolso de R$ 14 bi para elétricas em 2017. A projeção vem após uma forte queda dos desembolsos no ano passado, para 9,2 bilhões de reais, e é uma evidência de que o segmento segue como uma das prioridades nos empréstimos do banco de fomento.

Enquanto você desligou…

Dólar fecha abaixo de R$ 3,10, menor nível em seis meses. Investidores estão animados após as vitórias recentes do governo no Congresso e com o depoimento de Antonio Palocci sobre o ex-presidente Lula.

Bradesco eleva de zero para 0,7% previsão para PIB em 2017. Em 2018, o banco vê avanço para a economia brasileira de 2,5%, ante 2% previsto anteriormente.

Produtividade cresceu 30% na crise, diz CEO da Volks no Brasil. A marca alemã aproveitou o período de baixa na economia brasileira para uma reestruturação que envolveu, entre várias ações, o corte de 4,4 mil vagas de trabalho no país.

BNDESPar e Cosan encerram acordo de acionistas da Rumo. As empresas não informaram o motivo do rompimento.

Bitcoin cai bruscamente após reportagem de jornal na China. A moeda virtual caiu bruscamente na sexta-feira após uma publicação dizer que o país está planejando fechar bolsas locais de criptomoedas.

Estamos juntos e continuaremos juntos, diz Doria sobre Alckmin. Em mais uma agenda conjunta na sexta-feira (8), o governador e prefeito, ambos do PSDB, evitaram os rumores de um possível afastamento por causa da corrida presidencial.