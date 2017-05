Prejuízo do BNDES com ações da JBS é de R$ 2,80 bilhões

São Paulo – O Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) é um dos principais acionistas da JBS. A participação do banco na gigante de alimentos é de 21,3%.

A desvalorização de mais de 40% das ações da companhia desde o início do ano fez com que o valor em reais da participação do BNDES encolhesse.

No começo do ano, a participação de 21,3% do BNDES representava 6,61 bilhões de reais. Hoje, este valor é de 3,80 bilhões de reais, ou seja, 2,80 bilhões de reais a menos.

A baixa pode ser explicada pela redução do valor de mercado das empresas dos irmãos Batista. Em janeiro, a companhia valia 31 bilhões de reais. Ontem, o valor de mercado do frigorífico ficou em 17,87 bilhões de reais.

Caixa Econômica

O estudo também apontou a participação acionária da Caixa Econômica no JBS. O banco tem 4,90% das ações da companhia.

Considerando a redução de valor de mercado da JBS desde janeiro deste ano até maio, de mais de 13 bilhões de reais, a Caixa perdeu 647,40 milhões de reais.

Empréstimos

Antes da crise política causada pela divulgação de delações da JBS, os donos da JBS, Joesley e Wesley Batista foram intimados a prestar esclarecimentos sobre favorecimentos que a JBS teria recebido no BNDES.

Esta semana, a Justiça Federal decidiu suspender os depoimentos dos executivos da empresa deveriam prestar no processo sobre a Operação Bullish, deflagrada há duas semanas pela Polícia Federal.

Deflagrada no dia 12 de maio, Operação Bullish cumpriu 37 mandados de condução coercitiva – 30 no Rio de Janeiro e sete em São Paulo – e 20 mandados de busca e apreensão – 14 no Rio e seis em São Paulo.

De acordo com investigações da PF em conjunto com o MPF no Distrito Federal, o suposto favorecimento ao grupo JBS envolveu cerca de 8,1 bilhões de reais, considerando todas as operações realizadas.