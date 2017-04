Preços futuros do minério e aço sobem na China após 3 quedas

Manila – Os futuros de minério de ferro e de aço na China reagiram nesta quinta-feira após três dias de queda e depois de uma sessão volátil, que viu ambas as commodities caírem o menor nível em mais de três meses.

As vendas na sessão evidenciaram as preocupações dos investidores com a oferta abundante de aço e de minério de ferro em meio a uma demanda reduzida, o que pode fazer com que a recuperação nos preços seja de curta duração enquanto as perspectivas permanecerem instáveis.

A produção de aço bruto da China atingiu um recorde de 72 milhões de toneladas em março, uma vez que as usinas anteciparam uma demanda sazonal vigorosa a partir deste mês. Mas a demanda tem sido lenta até agora, deixando usinas e comerciantes com pesados estoques, disseram operadores.

“Não estou muito certo se há demanda suficiente para essa grande produção de aço”, disse um operador em Xangai.

O contrato mais ativo do vergalhão de aço na bolsa de Xangai fechou em alta de 1,8 por cento, a 2.889 iuanes (420 dólares) a tonelada.

O contrato mais negociado de minério de ferro na bolsa de Dalian subiu 3,1 por cento a 488,50 iuanes por tonelada, perto do pico da sessão de 490 iuanes. O contrato atingiu 460,50 iuanes mais cedo, menor valor desde 9 de janeiro.

No mercado físico, o minério com entrega imediata no porto de Qingdao subiu 1,2 por cento para 65,36 dólares a tonelada, de acordo com o Metal Bulletin.