Preços futuros do minério de ferro e do aço caem na China

Manila – Os futuros do minério de ferro na China caíram mais de 1 por cento nesta quarta-feira, acompanhando uma retração no aço, embora a demanda por aço no maior consumidor global seja ainda vista como firme, o que analistas esperam que possa limitar perdas adicionais.

A queda em ambas as commodities vem após recentes ganhos no vergalhão de aço, que sustentaram quatro meses de alta, enquanto o minério de ferro subiu nos últimos três meses.

“Os preços subiram um pouco demais, então o sentimento (do mercado) está muito frágil”, disse a analista Helen Lau, da Argonaut Securities, em Hong Kong.

O contrato mais ativo do minério de ferro na bolsa de Dalian caiu 1,2 por cento, para 556 iuanes por tonelada, após chegar a tocar 543 iuanes, menor nível desde 17 de agosto.

No vergalhão de aço, o contrato mais ativo na bolsa de Xangai fechou em queda de 0,8 por cento, a 3.868 iuanes (587 dólares) por tonelada, acima da mínima do dia de 3.808 iuanes.