Preços futuros do minério de ferro caem pelo 3º dia seguido

Manila – Os contratos futuros de minério de ferro na China ampliaram perdas nas negociações noturnas na China após caírem 2 por cento nesta quinta-feira, em seu terceiro dia consecutivo de queda, refletindo o fraco apetite pela matéria-prima, enquanto os preços do aço lutavam para sustentar ganhos.

O contrato mais ativo do minério de ferro na bolsa de Dalian fechou em queda de 2 por cento em 423 iuanes (62 dólares) a tonelada. Na negociação noturna, ampliava perdas com queda de 1,1 por cento, às 11:07 (horário de Brasília).

Os estoques da matéria-prima nos portos da China foram a 136,55 milhões de toneladas na semana passada, perto do nível mais alto desde 2004.

Após um aumento no início do ano impulsionado pelas despesas de infraestrutura de Pequim, os preços chineses do aço caíram 15 por cento em relação ao pico deste ano, enquanto a demanda da construção diminui durante o verão.

O contrato mais ativo do vergalhão de aço na bolsa de Xangai terminou quase estável em 2.968 iuanes por tonelada, depois de subir 2 por cento. Nas negociações noturnas na China, subiam cerca de 0,27 por cento.