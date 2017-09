Preços futuros do aço e do minério de ferro recuam na China

Pequim – Os contratos futuros do vergalhão de aço recuaram nesta quarta-feira na China, à medida que as negociações no mercado físico esfriaram após uma rodada de compras de especuladores.

O contrato mais ativo do aço na bolsa de Xangai, o janeiro, recuou 2,5 por cento, para 3.986 iuanes (609,37 dólares) a tonelada.

“A negociação no físico está estável e a especulação está esfriando”, disse o analista CITIC Futures em uma nota.

Os preços do aço dispararam até 5 por cento na segunda-feira, atingindo uma máxima de mais de quatro anos, a 4.194 iuanes a tonelada.

O contrato do minério de ferro mais negociado em Dalian caiu 3,7 por cento, para 550 iuanes por tonelada, nesta quarta-feira.