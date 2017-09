Preços do petróleo avançam após passagem de furacão Harvey

Cingapura / Londres – Os preços do petróleo subiam nesta quarta-feira com as fortes margens de refino no mundo e com a reabertura das refinarias da Costa do Golfo fornecendo uma perspectiva mais otimista, após quedas acentuadas devido à tempestade Harvey.

O petróleo Brent subia 0,76 dólar, ou 1,42 por cento, a 54,14 dólares por barril, às 8:48 (horário de Brasília). O petróleo dos Estados Unidos avançava 0,51 dólar, ou 1,05 por cento, a 49,17 dólares por barril

Muitas refinarias, oleodutos e portos que foram paralisados pelo Harvey há dez dias estavam reiniciando as operações.

Até terça-feira, cerca de 3,8 milhões de barris por dia (bpd) da capacidade de refino, ou 20 por cento do total da produção do país, estava fechada. Isto se compara com os 4,2 milhões de bpd no auge da tempestade.

O foco agora se volta para o furacão Irma, de categoria 5, que se dirige para o Caribe e para a Flórida podendo paralisar mais refinarias e causar mais problemas para a oferta de combustível.