Preços do minério e do aço têm alta na China após 5 dias de queda

Manila – Os contratos futuros do aço e do minério de ferro na China subiram nesta terça-feira, recuperando algum terreno após cinco dias de queda, em meio a uma visão de que o maior consumidor global de ambas as commodities segue com sua demanda intacta.

Evidenciando o firme consumo de aço na China, a Baoshan Iron & Steel elevou os preços de seus principais produtos para entrega em outubro.

A força nos preços do minério de ferro reflete amplamente uma maior margem de lucro entre as usinas de aço chinesas, disse o analista do Commonwealth Bank of Australia, Vivek Dhar.

O minério de ferro na bolsa de Dalian subiu 3,4 por cento, para 549 iuanes por tonelada.

O contrato mais ativo do vergalhão de aço na bolsa de Xangai subiu 1,5 por cento, para fechar a 3.959 iuanes (606 dólares) por tonelada.