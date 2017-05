Preços do minério de ferro na China têm 3° dia de perdas

Manila – Os futuros do minério de ferro na China caíram 4 por cento nesta quinta-feira, no terceiro dia consecutivo de perdas, em meio a persistentes preocupações sobre a demanda em um momento em que enormes estoques se acumulam nos portos do país.

As preocupações cresceram na quarta-feira, após a Moody’s rebaixar a nota de crédito da China, potencialmente limitando a capacidade do governo chinês de impulsionar o crescimento econômico.

O contrato mais ativo do minério de ferro na bolsa de Dalian , para setembro, fechou em queda de 4 por cento, a 448 iuanes (65 dólares) por tonelada.

A commodity caiu 7 por cento na quarta-feira, na maior queda em mais de duas semanas. O mercado de minério de ferro foi o mais afetado pelo rebaixamento da China pela Moody’s entre os futuros de commodities do país.

“No médio a longo prazo, o peso da dívida pode limitar a capacidade do governo de estimular a economia através de investimentos em infraestrutura intensivos em metais… ainda vemos queda no minério de ferro, bem como nos preços do aço, e permanecemos cautelosos”, disse em nota o analista da Julius Baer, Carsten Menke.