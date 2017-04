Preços do minério de ferro atingem mínima desde janeiro

Manila – Os contratos futuros do minério de ferro caíram mais de 6 por cento nesta terça-feira na China, para o menor valor desde janeiro, pressionados por uma continuada queda nos preços do aço em meio a preocupações com o excesso de oferta.

O vergalhão de aço caiu para uma mínima de dez semanas, após a produção da China, principal produtor e consumidor, não mostrar nenhum sinal de desaceleração apesar da demanda fraca e meio a esforços do governo de reduzir capacidade.

O contrato mais negociado de minério de ferro na bolsa de Dalian fechou em queda de 6,5 por cento, para 468 iuanes (68 dólares) por tonelada, ligeiramente acima da mínima da sessão de 463,5 iuanes, menor patamar desde 9 de janeiro.

No mercado físico, o minério com entrega imediata no porto de Qingdao recuou 4,6 por cento nesta terça, para 63,20 dólares por tonelada, segundo o Metal Bulletin.

Já o contrato mais ativo do vergalhão de aço na bolsa de Xangai caiu 3,7 por cento, fechando a 2.824 iuanes por tonelada, depois de atingir uma mínima da sessão de 2.815 iuanes, valor mais baixo desde 7 de fevereiro.

A produção de aço bruto na China atingiu um recorde de 72 milhões de toneladas em março, com siderúrgicas aumentando as atividades na expectativa de uma retomada de demanda que não tem sido verificada, segundo dados divulgados pelo governo na segunda-feira.