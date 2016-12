Preços do aço na China têm primeira alta anual desde 2009

Pequim – Os contratos futuros do vergalhão de aço e do minério de ferro na China encerraram a última sessão do ano sob pressão em meio a persistentes preocupações sobre o crescimento mais lento da demanda no maior mercado de commodities do mundo, embora os dois mercados tenham encerrado em 2016 uma sequência de anos de perdas.

Nesta sexta-feira, investidores realizaram lucros dos ganhos deste ano e demonstraram preocupação com o impacto de uma desaceleração na economia da China, a segunda maior do mundo.

Eles também estão temerosos com mais fechamentos de fábricas à medida que as autoridades alertaram sobre outro período de nevoeiro tóxico no norte do país.

O contrato de vergalhão mais ativo para entrega em maio na Bolsa de Futuros de Xangai fechou em queda de 1,35 por cento, a 2.911 iuanes (419,04 dólares) por tonelada.

O minério de ferro na Bolsa de Dalian caiu 1,8 por cento, a 554,5 iuanes por tonelada.

Encerrando uma sequência de seis anos de perdas, os preços do vergalhão de aço avançaram mais de 60 por cento neste ano, por investimentos maiores do que os esperados em construção e infraestrutura e pela alta nos custos do carvão de coque, devido a fechamentos de minas de carvão determinados pelo governo.

Estes fatores desencadearam uma onda prolongada de compras por investidores de varejo e institucionais, mesmo com reguladores tentando conter a especulação.

Já o minério de ferro teve seu melhor ano desde 2013, com as siderúrgicas buscando matéria-prima de alta qualidade para atender padrões ambientais mais severos, mesmo com os estoques domésticos em seu maior nível em quase dois anos e meio neste mês..

Na bolsa de Dalian, o preço do minério de ferro subiu mais de 170 por cento no acumulado do ano.