Preços de petróleo caem mais de 2% com produção fora de acordo

Londres – Os preços do petróleo tinham queda acentuada nesta quarta-feira, com o aumento da produção da Líbia alimentando a preocupação de que os cortes liderados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo estão sendo prejudicados por vários países que estão excluídos do pacto.

O petróleo Brent recuava 1,46 dólar, ou 2,82 por cento, a 50,38 dólares por barril, às 8:46 (horário de Brasília). O petróleo dos Estados Unidos caía 1,21 dólar, ou 2,44 por cento, a 48,45 dólares por barril.

“É a soma de todos os aspectos negativos que emergiram desde a reunião da Opep na semana passada”, disse o diretor de estratégia de commodities da Saxo Bank, Ole Hansen.

A Opep e outros produtores, incluindo a Rússia, concordaram na semana passada em estender o acordo para reduzir a produção em cerca de 1,8 milhão de barris por dia (bpd) até o final do primeiro trimestre de 2018.

Mas certos membros da Opep, como a Líbia e a Nigéria, além dos Estados Unidos, que produzem petróleo não convencional, não fazem parte do acordo, o que deixa espaço para um maior crescimento da produção desses exportadores.

A produção de petróleo da Líbia deve aumentar para 800 mil bpd nesta semana, informou a National Oil Corporation na segunda-feira, o que provavelmente aumentará as exportações do país.