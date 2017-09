Preços de aço e minério desabam na China puxados por demanda

Manila – Os futuros de aço e minério de ferro na China caíram para mínimas em várias semanas nesta sexta-feira, fechando com as maiores perdas semanais em meses, pressionados pela demanda enfraquecida e pelo rebaixamento do rating de crédito do país asiático pela Standard & Poor’s.

Uma venda generalizada de futuros de aço pesou também sobre os preços do minério, com baixas ainda mais acentuadas após o forte rali deste ano, em grande parte impulsionado pelos esforços da China em cortar o excesso de capacidade na indústria.

O contrato de vergalhão de aço mais ativo na Bolsa de Xangai fechou com queda de 4,5 por cento, a 3.554 iuanes (539 dólares) por tonelada, depois de atingir o menor nível desde 31 de julho, a 3.527 iuanes.

Em paralelo, o contrato de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Dalian chegou a 463,50 iuanes por tonelada, nível mais baixo desde 17 de julho. Na semana, ele perdeu 8 por cento, a queda mais intensa desde o início de maio.

“A demanda por minério de ferro deve enfraquecer no inverno, porque as fábricas de aço irão cortar a produção e a oferta de minério vai subir conforme as mineradoras globais produzem mais no último trimestre do ano”, disse um operador em Shandong, na China.