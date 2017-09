Preço em OPA do Paraná Banco é elevado para R$14,54 por ação

São Paulo – O preço em oferta pública de aquisição de ações (OPA) do Paraná Banco foi elevado para 14,54 reais, ante 11,59 reais ofertados anteriormente, segundo fato relevante divulgado nesta segunda-feira.

O novo valor representa um prêmio de 33,2 por cento em relação à cotação de fechamento da ação em 22 de setembro, informou o banco no comunicado.

O reajuste já leva em conta a distribuição de juros sobre o capital próprio referentes ao resultado apurado nos nove primeiros meses de 2017, no valor bruto total de cerca de 64,23 milhões de reais.

O leilão da OPA está previsto para 5 de outubro. Com a operação, os acionistas controladores da família Mallucelli buscam alterar a categoria de listagem das ações e aumentar sua participação no banco.

As ações do Paraná Banco acumulam alta de 6,6 por cento neste ano, inferior ao ganho de cerca de 30 por cento do índice que reúne papéis do setor financeiro.