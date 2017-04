Preço do aço cai na China com fraca demanda e pressiona minério

Manila – Os contratos futuros do vergalhão de aço na China recuaram mais de 2 por cento nesta quinta-feira, pressionados por um crescimento na oferta, enquanto a demanda sazonal no país, o maior consumidor global de aço, parece ser menor do que muitos esperavam.

O contrato mais ativo do vergalhão de aço na bolsa de Xangai fechou em queda de 2,4 por cento, a 3.162 iuanes (458 dólares) por tonelada.

“O aperto na oferta diminuiu e a demanda sazonal é bem menor do que o projetado”, disse o analista Richard Lu, da consultoria CRU, em Pequim.

A demanda por aço geralmente sobe durante a primavera na China, junto com a atividade de construção civil, após a calmaria do inverno.

A fraqueza no aço tem pressionado também os preços do minério de ferro.

O minério de ferro na bolsa de Dalian fechou a sessão da quinta-feira com recuo de 0,9 por cento, a 560 iuanes por tonelada. Às 10:06 (horário de Brasília), nos primeiros negócios já da sessão de sexta-feira, o contrato recuava cerca de 3,3 por cento, a 546,5 iuanes por tonelada.

O minério de ferro com entrega imediata no porto chinês de Qingdao caiu 0,8 por cento, para 80,92 dólares por tonelada nesta quinta-feira, segundo Metal Bulletin.