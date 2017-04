Petróleo sobe com ganho limitado por alta nos estoques dos EUA

Nova York – Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, recuando de máximas de um mês, com um aumento inesperado nos estoques de petróleo dos Estados Unidos para níveis recordes limitando os ganhos motivados por uma interrupção no maior campo de petróleo do Mar do Norte, no Reino Unido.

Notícias de uma interrupção imprevista no campo de Buzzard no Mar do Norte, que produz 180 mil barris por dia, já haviam ajudado a sustentar os preços na terça-feira. Fontes disseram que os reparos levariam de um a dois dias.

Os preços, no entanto, caíram brevemente nesta quarta-feira após o governo dos Estados Unidos reportar uma alta de 1,6 milhão de barris nos estoques na última semana.

Analistas haviam previsto queda de 435 mil barris e a alta reportada pela Administração de Informações de Energia (AIE) foi duplamente inesperada, uma vez que o grupo da indústria Instituto Americano de Petróleo (API, na sigla em inglês) havia reportado uma queda de 1,8 milhão de barris na terça-feira.

O petróleo Brent encerrou a sessão em alta de 0,19 dólar, ou 0,4 por cento, a 54,36 dólares por barril após ter tocado 55,09 dólares mais cedo na sessão. O petróleo dos EUA encerrou em alta de 0,12 dólar, ou 0,2 por cento, a 51,15 dólares por barril.