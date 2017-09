Petróleo fecha sem direção única

São Paulo – Os contratos futuros de petróleo voltaram a divergir nesta sexta-feira, 1, fechando em direções opostas, com os investidores digerindo informações sobre a depressão tropical Harvey e o relatório semanal da Baker Hughes sobre a atividade da commodity nos Estados Unidos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 0,12%, a US$ 47,29 por barril. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do petróleo tipo Brent para novembro recuou 0,20%, a US$ 52,75.

Notícias sobre a depressão tropical Harvey continuaram a mover os preços do petróleo. Refinarias no Texas, que foram prejudicadas pela tormenta, estariam começando o processo de abertura após suas operações terem sido interrompidas.

Nesta sexta-feira, a Citgo disse que reiniciaria os trabalhos em sua refinaria na cidade de Corpus Christi.

A Valero também comentou que se esforça para reiniciar os trabalhos em sua refinaria em Corpus Christi e na fábrica Three Rivers, em San Antonio, assim como na refinaria Flint Hills Resources.

Já o relatório da Baker Hughes, com os dados da última semana, mostrou que o número de poços e plataformas de petróleo em atividade nos Estados Unidos continuou estável em 759.

Fonte: Dow Jones Newswires