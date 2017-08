Petróleo fecha em queda influenciado por DoE e tempestade Harvey

Nova York – Os contratos futuros de petróleo encerraram o pregão desta quarta-feira, 30, em queda, influenciados por dados de estoques da commodity divulgados pelo Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) e por relatos sobre o funcionamento de refinarias afetadas pela tempestade tropical Harvey, no Texas.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em queda de US$ 0,48 (-1,03%), a US$ 45,96 por barril. Este é o menor valor de fechamento desde 21 de julho.

O barril do Brent para novembro cedeu US$ 0,93 (-1,80%), para US$ 50,73.

As negociações de petróleo foram voláteis nesta quarta-feira em Nova York. Depois de abrirem em queda, os preços do barril tipo WTI passaram a subir por volta do horário almoço, em reação à queda de 5,4 milhões de barris nos estoques americanos na última semana relatada pelo DoE, bem maior que o recuo estimado de 1,8 milhão.

No entanto, os contratos voltaram ao vermelho diante de relatos sobre o funcionamento de refinarias no Texas, afetadas pela tempestade tropical Harvey.

De acordo com fontes ouvidas pela agência Bloomberg, executivos da petroleira Total esperam que a água comece a baixar na refinaria de Port Arthur, no Texas, no final de semana.

Além disso, a Reuters publicou uma nota, apurada com fontes, que diz que os funcionários da plataforma de Perdido, pertencente à Shell, no Golfo do México, estão se preparando para voltar ao trabalho.

Fonte: Dow Jones Newswires.