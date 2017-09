Petróleo fecha em leve alta em Londres e estável em Nova York

Londres – O petróleo oscilou perto da estabilidade nesta sexta-feira, 15, fechando estável em Nova York e com leve ganho na plataforma ICE. Os contratos mostraram pouco fôlego após fortes ganhos recentes, mesmo em um dia de dólar mais fraco.

O petróleo WTI para outubro fechou estável, em US$ 49,89 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e na semana teve alta de US$ 2,41 (5,08%). O Brent para novembro fechou em alta de US$ 0,15 (0,27%), em 55,62 o barril, na ICE, e na comparação semanal avançou US$ 1,84 (3,42%).

Os contratos tiveram pouco impulso, após altas recentes. Além disso, a questão geopolítica esteve no radar, após a Coreia do Norte realizar mais um teste de míssil. Não houve, porém, um grande movimento de fuga do risco nos mercados.

No câmbio, o dólar um pouco mais fraco apoiou o petróleo. Nesse caso, a commodity se torna mais barata para os detentores de outras divisas, o que aumenta o apetite dos investidores.

Na agenda de indicadores, a Baker Hughes informou que o número de poços e plataformas em atividade nos EUA caiu 7 na última semana, a 749. Na comparação anual, porém, houve alta de 333.