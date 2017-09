Petróleo fecha em baixa, com reunião da Opep no radar

Nova York – Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta terça-feira, 19, dando sequência ao movimento visto na sessão de segunda-feira, com os investidores tendo a reunião de monitoramento do acordo de redução da oferta da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) no radar.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para novembro fechou em queda de 0,89%, a US$ 49,90 por barril. Na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do petróleo tipo Brent para o mesmo mês recuou 0,61%, a US$ 55,14.

“Estamos ziguezagueando no alcance. Falhamos em manter as máximas da semana passada e voltamos ao mesmo intervalo de três dias”, disse o comerciante da LPS Futures Michael Hiley.

Nesta terça-feira, comentários do ministro de Petróleo do Iraque, Jabar al-Luaibi, de que o país poderia estar aberto para estender os cortes na produção até o fim do próximo ano estiveram no radar dos investidores.

“Em suma, a perspectiva parece ser brilhante”, disse Luaibi durante um evento da indústria de petróleo nos Emirados Árabes Unidos.

No entanto, analistas e investidores afirmam que a marca de US$ 50 por barril do petróleo WTI continua a ser um forte ponto de resistência em meio a um excesso de oferta persistente, que poderia começar a crescer novamente no próximo ano.

Analistas do Société Générale afirmaram que “nossa visão fundamental se tornou mais fraca. Como resultado, nossa perspectiva de preços do petróleo é amplamente variável”.

Fonte: Dow Jones Newswires.