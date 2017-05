Petróleo fecha em alta em Nova York, a 47,33 dólares o barril

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira em Nova York, após o anúncio de redução das reservas semanais de petróleo nos Estados Unidos.

O preço do barril de “light sweet crude” (WTI) para entrega em junho subiu 1,45 dólares, a 47,33 dólares no New York Mercantile Exchange (Nymex), recuperando parcialmente as perdas de meados de abril.

Em Londres, o preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em julho subiu 1,49 dólar, a 50,22 dólares no Intercontinental Exchange (ICE), interrompendo sua incursão de uma semana abaixo do patamar simbólico dos 50 dólares .

“A alta do dia esteve realmente inspirada pelos dados de reservas” semanais, afirmou Matt Smith da ClipperData, referindo-se aos dados Departamento de Energia (DoE) publicados hoje, durante a sessão.

Na semana finalizada em 5 de maio, os estoques comerciais de petróleo caíram 5,2 milhões de barris (mb), caindo a 522,5 mb.

Os analistas consultados pela agência Bloomberg em sua estimativa mediana situavam a redução em somente 2 mb.

As reservas de gasolina caíram modestamente, a 200.000 barris, segundo o DoE, contra um aumento de 350.000 barris, esperado pelos economistas consultados pela Bloomberg.

Os produtos destilados caíram 1,6 mb, enquanto que os especialistas da Bloomberg previam uma queda menor, de 800.000 barris.