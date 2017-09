Petróleo fecha em alta e mercado avalia impacto dos furacões

São Paulo – Os contratos de petróleo oscilaram entre perdas e ganhos nesta segunda-feira, 11, mas conseguiram se firmar em terreno positivo ao fim da sessão.

O barril do tipo Brent para entrega em novembro subiu 0,11%, para US$ 53,84, na Intercontinental Exchange (ICE), enquanto o barril WTI para outubro avançou 1,24%, para US$ 48,07, na New York Mercantile Exchange (Nymex).

A volatilidade observada hoje se deveu às diferentes interpretações sobre os impactos dos furacões Irma e Harvey na cadeia de petróleo.

Para a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), o furacão Irma pode pressionar os preços do petróleo ao restringir a demanda pela commodity.

A mesma avaliação foi feita por analistas do Goldman Sachs, que também apontaram que o furacão Harvey atrapalhou o processamento do óleo cru, o que tornou a combinação dos dois furacões prejudicial para a indústria petroleira como um todo.

Já Harry Tchilingurian, chefe de commodities no BNP Paribas, foi mais comedido na análise e disse que o mercado ainda está avaliando a extensão dos danos causados pelos furacões.

“Numa situação dramática como um furacão, haverá muita volatilidade nos números”, disse.

(Com informações da Dow Jones Newswires)