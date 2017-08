Petróleo fecha em alta com possível impacto de furacão

Nova York – Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, 25, após uma reavaliação do possível impacto do furacão Harvey, que deve chegar no Texas até a manhã de sábado.

Também contribuiu para o avanço uma queda no número de poços e plataformas de petróleo em atividade nos Estados Unidos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 0,93%, a US$ 47,87 por barril. Na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do petróleo Brent para o mesmo mês avançou 0,72%, a US$ 52,41.

O furacão Harvey ganhou força e deve alcançar o litoral do Texas na noite desta sexta-feira ou no sábado. A tormenta é o primeiro furacão a atingir o Estado desde 2008. Com uma reavaliação do impacto do furacão, os preços do petróleo se favoreceram.

“Essa é uma reação ao exagero visto ontem”, disse Steve Sawyer, analista da consultoria Facts Global Energy, sobre a mudança nos preços da commodity na manhã desta sexta-feira.

A maior preocupação dos participantes do mercado, agora, é em relação a interrupções de atividade nas refinarias, que podem causar escassez do combustível.

O caminho sinuoso e incerto da tempestade está levantando questões sobre quanto tempo os refinadores podem ter que ficar sem operar na próxima semana.

Fábricas na área de Corpus Christi começaram a ser desligadas, em antecipação à tempestade.

“As refinarias são a grande preocupação agora. Os danos do vento, das inundações, das quedas de energia. Isso nos preocupa”, disse Michael Hiley, da LPS Futures LLC.

Também contribuiu para o movimento de alta do petróleo o relatório semanal da Baker Hughes, que mostrou uma queda de 4 no número de poços e plataformas de petróleo em atividade nos EUA na última semana, para 759.

Na comparação anual, no entanto, houve aumento de 353 nesse número.

Fonte: Dow Jones Newswires