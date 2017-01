Petróleo fecha em alta com investidores avaliando cortes da Opep

Nova York – Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta na sessão desta quinta-feira, 26, apoiados pela expectativa dos investidores quanto à redução da oferta da commodity por parte de grandes produtores.

Também ocorreu um movimento de correção devido à queda nos preços na sessão de ontem, quando o petróleo caiu pressionado pelo aumento dos estoques da commodity nos Estados Unidos.

O contrato do petróleo WTI para março, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex) fechou em alta de 1,95%, a US$ 53,78 por barril.

Já na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres, o Brent para o mesmo mês avançou 2,16%, a US$ 56,24 por barril.

Ontem, o Departamento de Energia (DoE) dos EUA informou que os estoques de petróleo avançaram 2,8 milhões de barris na semana encerrada em 20 de janeiro, marcando o terceiro aumento semanal consecutivo.

A alta realçou os desafios que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) enfrenta ao tentar cortar a oferta e fazer com que os estoques globais fiquem sob controle.

Analistas afirmaram que os preços parecem relativamente resistentes, apesar do aumento nos suprimentos de petróleo americanos – um sinal para os compradores que ajudaram a reverter as perdas registradas ontem.

As indicações de que a demanda está se fortalecendo na Ásia e de que os grandes produtores estão cumprindo com os cortes prometidos estão ajudando a impulsionar os preços, que foram limitados nos últimos dias, de acordo com alguns analistas.

“Se a oferta no resto do mundo estiver caindo, provavelmente estamos no caminho certo”, disse Mark Anderle, diretor de fornecimento e comercialização da TAC Energy.

Fonte: Dow Jones Newswires