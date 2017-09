Petróleo fecha em alta com furacão Irma no radar

São Paulo – Os contratos futuros de petróleo fecharam em forte alta nesta terça-feira, 5, com a recuperação da atividade de refinarias no Golfo do México e a aproximação do furacão Irma dos Estados Unidos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 2,89%, a US$ 48,66 por barril.

Já na Intercontinental Exchange (ICE), o petróleo tipo Brent para novembro avançou 1,98%, a US$ 48,66 por barril.

Na manhã desta terça-feira, autoridades no nordeste do Caribe cancelaram voos, fecharam escolas e pediram para que a população se protegesse à medida em que o furacão Irma se aproxima da região.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos alertou que o Irma subiu para categoria 5, a mais forte, acima de 249 quilômetros por hora.

De acordo com Ryan Sweet, diretor de economia em tempo real da Moody’s Analytics, o novo furacão pode causar danos extensos na Flórida ou subir em direção ao Nordeste dos EUA.

“Por outro lado, se o Irma atingir o Golfo do México, logo depois dos estragos causados pela tempestade Harvey, poderá provocar paralisação na produção e no refino de petróleo na região, o que certamente elevaria o preço da commodity”, disse ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Mais de uma dúzia de refinarias no Texas fecharam ou reduziram as operações devido à passagem da agora depressão tropical Harvey.

No entanto, apenas algumas permanecem completamente fechadas e algumas relataram apenas danos menores após a tempestade e disseram que reiniciaram as atividades.

À medida em que as refinarias voltam a operar, os investidores de petróleo ficam mais tranquilizados de que a demanda por óleo cru será recuperada.

(Com informações da Dow Jones Newswires)