Petróleo fecha em alta com apostas de nova queda nos estoques

Nova York – Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta terça-feira, 22, com os investidores apostando numa nova queda dos estoques da commodity nos Estados Unidos nesta semana.

O petróleo do tipo Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), subiu 0,40%, para US$ 51,87 por barril. Já o WTI para o mesmo mês, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), avançou 0,63%, para US$ 47,83.

Nesta terça, também foi o último dia de negociação do contrato do WTI para setembro. Ele fechou em alta de 0,57%, a US$ 47,64 o barril.

No fim da tarde desta terça, a American Petroleum Institute (API) publica sua estimativa sobre os estoques, considerada uma prévia dos números que serão revelados na quarta pelo Departamento de Energia (DoE) dos EUA.

Os investidores esperam por mais uma queda, indicando que o mercado possa estar no caminho do reequilíbrio entre oferta e demanda.

Outro fator que pode ter contribuído para a alta da commodity nesta terça foram os relatos de que o campo de petróleo de Sharara, na Líbia teria sido fechado novamente e suas operações suspensas.

O campo de petróleo de Sharara é o maior da Líbia e produz cerca de 270 mil barris por dia.

Fonte: Dow Jones Newswires.