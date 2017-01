Petróleo encerra semana com clara alta, a US$ 52,42

O petróleo subiu nesta sexta-feira (20) e terminou com ganhos a semana que antecede uma reunião de supervisão dos cortes da oferta acertados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e por outros produtores.

O preço do barril do “light sweet crude” (WTI) subiu US$ 1,05, a US$ 52,42, no último dia de transação de contratos para entrega em fevereiro.

Em Londres, o barril do Brent para março aumentou US 1,33 dólar, a US$ 55,49.

“Esperam-se mensagens animadoras da Opep neste fim de semana”, disse John Kilduff, da Again Capital.

Essa expectativa bastou para orientar o mercado para alta após várias oscilações durante a semana. O cru acabou ganhando 5 centavos em relação à última sexta-feira.

Um comitê se reúne neste fim de semana para realizar uma primeira verificação do compromisso dos países da Opep e outros grandes produtores de reduzir a oferta desde 1º de janeiro.

“O respeito aos acordos é bom”, comentou o analista James Williams, da WTRG, e advertiu: “Isso é uma norma no primeiro mês de aplicação de acordos desse tipo. As armadilhas podem vir daqui a três meses”.