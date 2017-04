Petróleo atinge máxima de 1 mês após ataque dos EUA na Síria

Londres – Os preços do petróleo atingiram a máxima de um mês nesta sexta-feira depois que os Estados Unidos dispararam mísseis contra uma base aérea do governo sírio, agitando os mercados globais e levantando preocupações de que o conflito se espalhe na região rica em petróleo.

O petróleo Brent subia 0,38 dólar, ou 0,69 por cento, a 55,27 dólares por barril, às 8:16 (horário de Brasília). O petróleo dos Estados Unidos avançava 0,48 dólar, ou 0,93 por cento, a 52,18 dólares por barril

A ação mais dura dos EUA na guerra civil de seis anos na Síria aumentou a incerteza geopolítica no Oriente Médio.

Embora a produção de petróleo da Síria seja relativamente pequena, sua localização e alianças com grandes produtores na região significam que qualquer escalada do conflito tem o potencial de aumentar os temores do lado da oferta.

Outros analistas eram mais cautelosos, dizendo que o conflito na Síria não tinha relação com os fundamentos do petróleo e que o risco político pode desaparecer tão rapidamente quanto surgiu.