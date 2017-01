Petrobras sobe limite de recompra de bônus para US$ 6 bilhões

São Paulo – A Petrobras informa que sua subsidiária integral, a Petrobras Global Finance (PGF), aditou os termos da oferta de recompra (Waterfall Tender Offer), anunciada em 9 de janeiro de 2017.

A data de expiração antecipada da oferta foi prorrogada para às 17 horas, do dia 25 de janeiro de 2017, na cidade de Nova Iorque (EUA) e a data de expiração da oferta (Nova Data Limite) foi prorrogada para 8 de fevereiro de 2017.

Adicionalmente, a PGF aumentou o limite de recompra de US$ 4,0 bilhões para US$ 6,0 bilhões.

A Petrobras também divulgou o valor do principal ofertado pelos investidores que já foram aceitos pela PGF até esse momento.

Do título 3,000% Global Notes, com vencimento em janeiro de 2019, o pagamento total foi de US$ 1.006,25, do valor do principal ofertado pelos investidores de US$ 753.225.000.

Dos Floating Rate Global Notes com vencimento em janeiro de 2019, o pagamento total é de US$ 1.016,25 e o valor do principal ofertado pelos investidores de US$ 416.374.000.

Dos global notes 7,875% com vencimento em março de 2019, o pagamento total é de US$ 1.105,00 e o valor do principal ofertado pelos investidores de US$ 1.050.459.000.

Nos global notes com vencimento em abril de 2019, o pagamento total é de 1.051,25 e o valor do principal de 611.353.000.

Nos global notes 5,75% com vencimento em janeiro de 2020, o pagamento total é de US$ 1.048,75 e o valor do principal de US$ 1.308.712.000. Dos global notes com vencimento em março de 2020, o pagamento total é de US$ 1.027,50 e o valor do principal de US$ 944.010.000.

Por fim, o Floating Rate Global Notes com vencimento em março de 2020 tem pagamento total de US$ 1.016,25 e valor do principal de US$ 309.800.000.

Segundo o comunicado da Petrobras, a data previamente anunciada para a retirada da aceitação da oferta era 23 de janeiro e já expirou.

“As ofertas aceitas até aqui, bem como aquelas a serem aceitas até a Nova Data Limite, não poderão ser retiradas. A data de liquidação antecipada da oferta, na qual a PGF fará o pagamento aos investidores, é esperada para o dia 30 de janeiro de 2017”, informou a empresa.