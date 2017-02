Petrobras lidera lista das empresas que mais perderam valor

São Paulo – A Petrobras terminou o mês de janeiro valendo 4,74 bilhões de reais a menos. Com isso, o valor de mercado da estatal é de 204,63 bilhões de reais. É o que aponta um levantamento realizado pela consultoria Economatica a pedido de EXAME.com.

A Cielo aparece em seguida com perda de 3,16 bilhões de reais. No começo de janeiro, o valor de mercado da companhia era de 63 bilhões, já no final era de 59,86 bilhões de reais.

Completa o ranking ainda a BRF que viu seu valor de mercado passar de 38,55 bilhões de reais para 35,52 bilhões de reais, cerca de 3 bilhões de reais. Veja a lista das 15 maiores perdas.