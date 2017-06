Petrobras anuncia resgate de US$ 1,84 bi em títulos para 2018

São Paulo – A Petrobras enviou notificações com o anúncio de preço para o resgate antecipado de títulos da companhia com vencimento em 2018, sendo que o valor total do resgate equivale a aproximadamente 1,84 bilhão de dólares, excluindo juros capitalizados, disse a estatal em comunicado nesta terça-feira.

Segundo a Petrobras, o resgate será financiado com recursos captados pela companhia em uma emissão de títulos concluída em 22 de maio. A liquidação financeira do resgate acontecerá em 22 de junho.