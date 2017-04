Pão de Açúcar reverte prejuízo e ações disparam quase 7%

São Paulo — As ações do Grupo Pão de Açúcar disparam nesta sexta-feira, após a empresa informar que lucro 215 milhões de reais no primeiro trimestre do ano. No mesmo período do ano passado, a companhia teve prejuízo de 157 milhões de reais.

Os papéis chegaram a subir 6,7% após a abertura do pregão e eram negociados a quase 70 reais, na máxima do dia.

O desempenho do grupo no primeiro trimestre foi puxado pela divisão Assaí, que lucrou 76 milhões de reais no período. O montante é mais do que o dobro registrado no mesmo período de 2016.

Smiles

Quem também subia forte nesta manhã era a Smiles. A companhia que administra um programa de fidelidade também reportou aumento de lucro no primeiro trimestre.

De janeiro a março, o lucro foi de 156,3 milhões de reais — 32% mais do que nos primeiros meses de 2016.

Durante a manhã, as ações ordinárias das Smiles subiram até 4,%, cotadas a 70 reais na máxima do dia.