Pagamentos de dividendos caem quase 9,5% em 2016

São Paulo — As empresas listadas na Bolsa pagaram em 2016 quase 9,5% menos dividendos e juros sobre capital próprio (JCP), em comparação com o ano anterior.

De acordo com um levantamento da consultoria Economatica, os pagamentos de proventos no ano passado somaram 67,6 bilhões de reais. Em 2015, 74,6 bilhões de reais foram distribuídos entre os acionistas.

Para a pesquisa, foram avaliadas as atividades de 255 empresas que tinham dados disponíveis para todos os anos analisados.

A Ambev é, pelo terceiro ano seguido, a empresa com o maior volume financeiro distribuído. No ano passado, a fabricante de bebidas pagou cerca de 10,3 bilhões de reais. O valor corresponde a quase 16% do total distribuído pelas empresas da amostra do levantamento no mesmo período.

Empresa Valor pago em dividendos e JCPs em 2016 Ambev 10,3 bilhões de reais Itaú Unibanco 7,7 bilhões de reais Bradesco 5,5 bilhões de reais Cielo 4,1 bilhões de reais Santander 3,2 bilhões de reais Telefônica 2,9 bilhões de reais Banco do Brasil 2,5 bilhões de reais Cosan 1,9 bilhão de reais Vale 1,8 bilhão de reais JBS 1,6 bilhão de reais

Entre os setores, o bancário foi o que mais distribuiu proventos. Em 2016, 22 instituições do setor pagaram 21 bilhões de reais em dividendos e JCPs. O valor é quase 12% menor do que o distribuído em 2015.