Os maiores tombos na Bolsa em quase dez anos

São Paulo — A última segunda-feira, 22, entrou para a história da JBS como o dia em que as ações da companhia levaram o maior tombo diário na Bolsa. Naquele dia, os papéis da gigante dos alimentos recuaram 31,34%, refletindo a preocupação dos investidores com o impacto do acordo de delação premiada fechado com os controladores da empresa.

A queda da JBS, no entanto, está longe de ser a maior registrada no mercado brasileiro. Segundo levantamento realizado pela empresa de serviços financeiros Economatica, as ações da Agra Incorporadora foram as que tiveram a maior queda diária na Bolsa em quase dez anos.

No dia 06 de outubro de 2008 — outra segunda-feira, a construtora viu seus papéis caírem 81,55%, depois que a Cyrela desistiu de uma proposta de compra no valor de 1,5 bilhão de reais.

As ações da Agra acabaram deixando o pregão em 2010, depois que a companhia se uniu a outras duas e formou a Agre que, posteriormente, foi comprada pela PDG.

Abaixo, você encontra outras derrocadas históricas, registradas desde o começo de 2008.