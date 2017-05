Os gigantes do futebol campeões no mercado de valores

São Paulo — O Borussia Dortmund, envolvido recentemente em um caso de especulação com opções, não é o único clube de futebol com capital aberto.

Atualmente, 22 times de países como França, Alemanha, Itália, Portugal, Turquia e Reino Unido têm ações em bolsa, de acordo com a KPMG Football Benchmark.

Em um estudo publicado recentemente, a KPMG analisou o desempenho dos papéis de 16 desses clubes no último ano e concluiu que não há uma forte correlação entre o rendimento em campo e no mercado de valores.

Por um lado, times como o italiano Juventus viram suas ações dispararem em 2016 após a conquista de um título. Por outro, o português SL Benfica conquistou o título nacional, aumentou em 24% as receitas operacionais no período e, mesmo assim, teve uma queda de mais de 6% no valor dos papéis.

Na lista dos clubes com melhor desempenho em bolsa, os campeões são os turcos. “Os preços das ações, ainda que mais voláteis que as dos times europeus, foram afetados de forma positiva por eventos não esportivos, como novos acordos com patrocinadores, o desenvolvimento de infraestrutura e reformas no funcionamento da própria liga”, diz o informe.

Veja a lista completa abaixo.