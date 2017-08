Orçamento fictício e tudo para você ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (31) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Orçamento de ficção chega ao Congresso. O governo envia hoje ao Congresso a proposta orçamentária fictícia para 2018. Ela é baseada na meta fiscal em vigor, de déficit primário de R$ 129 bilhões, pois o Congresso não aprovou a tempo a nova meta de déficit de R$ 159 bilhões e nem Rodrigo Maia editou as prometidas medidas de ajuste fiscal, publica o Valor Econômico.

Fachin dá aval a Janot, mas pede ajuste em nova delação. Segundo O Estado de S. Paulo, o ministro do STF negou o pedido de Temer para afastar o procurador-geral Rodrigo Janot de investigações que envolvam o presidente.

Governo errou no caso da mineração, diz Sarney Filho. De acordo com o Valor Econômico, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho disse que “o governo falhou e se equivocou” ao baixar decreto que extingue a Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca).

Gilmar Mendes dirá em sua defesa que não é amigo íntimo de Barata. A Folha de S. Paulo diz que o ministro do STF deve argumentar, na resposta ao pedido de suspeição apresentado contra ele pela Procuradoria-Geral da República, que não vê problema em julgar habeas corpus do empresário Jacob Barata. A lei prevê o impedimento quando o juiz tem amizade íntima com o acusado, o que não seria o caso.

Política e mundo

Gilmar Mendes dá 10 dias para Temer explicar extinção de reserva. Na manhã de quarta-feira, juiz determinou a suspensão dos efeitos de “todo e qualquer ato administrativo tendente a extinguir a Renca”.

Fachin devolve delação de Lúcio Funaro à PGR para ajustes. O ministro pediu para que ajustes sejam feitos no acordo que chegou nessa terça-feira (29) à Corte.

Maia diz no Twitter que acaba de editar MP que prorroga Refis. Inicialmente, os devedores teriam até esta quinta-feira (31) para ingressar no programa de parcelamento de débitos tributários.

Tempestade Harvey atinge Louisiana após deixar 25 mortos no Texas. A tempestade de movimentação lenta forçou a ida de 32 mil pessoas para abrigos desde que atingiu solo na sexta-feira, próximo a Corpus Christi.

Enquanto você desligou…

Petrobras aumenta preço da gasolina em 0,5% e o do diesel em 2,5%. O aumento ocorre em meio a uma forte alta nos preços da gasolina no mercado internacional em função da tempestade tropical Harvey.

BC abre caminho para regular crédito em fintechs. Segundo a autoridade monetária, a iniciativa visa a disciplinar a atividade dessas companhias, inclusive nas operações de empréstimo entre pessoas, o chamado peer to peer.

Minoritários veem CVM omissa em caso de assembleia da JBS. A CVM não orientou os acionistas da companhia sobre a existência de conflito de interesse dos controladores Wesley e Joesley Batista em votarem na AGE.

PF cumpre mandado de busca e apreensão na sede da Triunfo. A investigação, realizada em parceria com o TCU, apura eventuais fraudes e desvio de dinheiro público na execução da obra da 4ª faixa da BR-290/RS.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, sai a taxa de desemprego. Nos Estados Unidos, sai o dado sobre vendas pendentes de moradias em julho. A China divulga o PMI Industrial Caixin de agosto. E a Zona do Euro divulga seu IPC de agosto.