Oi é notificada pela NYSE que está fora das regras de listagem

São Paulo – A Oi foi avisada pela Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) que está fora das regras de listagem no mercado norte-americano, por não ter arquivado as demonstrações financeiras de 2016 no Formulário 20-F.

A tele explica que o esforço e as despesas exigidas para o arquivamento das demonstrações financeiras nos padrões contábeis dos Estados Unidos (US GAAP) não são razoáveis para o momento da companhia, que está em recuperação judicial.

A Oi afirma que “não pôde determinar um conjunto de premissas que sejam razoavelmente confiáveis de forma a preparar uma avaliação patrimonial da Companhia e de suas subsidiárias de forma consolidada, para suportar o teste de impairment de ativos exigido de acordo com os US GAAP”.

A NYSE informou ainda que de acordo com as regras da bolsa norte-americana, a Oi terá seis meses, que podem ser prorrogados por mais seis meses, a critério da NYSE, para arquivar o Relatório Anual 2016 na Securities and Exchange Comission (SEC), o órgão regulador do mercado de capitais dos EUA.

O prazo começa a contar a partir desta quarta-feira.