Oferta de units do Santander pode ficar em torno de R$25

São Paulo – O fundo soberano do Catar está enfrentando forte pressão dos investidores para precificar uma oferta de 80 milhões de units do Santander Brasil em torno de 25 reais cada, abaixo do preço inicialmente sugerido, disseram duas pessoas familiarizadas com a operação nesta quarta-feira.

Segundo as fontes, que pediram anonimato porque a transação está em andamento, a 25 reais por unit, as propostas ficarão alinhadas com a quantidade de ações oferecidas.

Os bancos que coordenam a transação tinham inicialmente pedido aos investidores que colocassem lances pelas units – uma mistura de ações ordinárias e preferenciais – a 27 reais cada, disseram as fontes.

O Santander Brasil, bem como os coordenadores Bank of America Merrill Lynch e Credit Suisse, não comentaram de imediato. Não foi possível contatar representantes do fundo soberano, conhecido como QIA.