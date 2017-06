O que são ADRs?

ADR é a sigla de American Depositary Receipt, um instrumento criado há 90 nos Estados Unidos para permitir que os investidores de lá pudessem, de forma fácil, comprar ações de empresas de fora do país.

OS ADRs são recibos emitidos por um banco que representam uma ação inteira, uma fração ou um pacote de papéis de companhias estrangeiras. A ação, em si, fica depositada e sob custódia da instituição financeira.

Eles são negociados em mercado de balcão ou em bolsa de valores e cotados em dólares. Quem compra um ADR tem os mesmos direitos que um acionista do país de origem da empresa. Isso vale, por exemplo, para o pagamento de dividendos ou de juros sobre capital próprio.

Há três tipos de ADRs. No Nível 1, a oferta é feita no mercado de balcão e há poucas exigências na divulgação de informações da empresa. Já no Nível 2, a negociação é feita em bolsa de valores. Com isso, a companhia tem a obrigação de divulgar suas informações financeiras nos moldes da SEC, o órgão que regulariza o mercado de valores norte-americano. Em ambos os casos, a empresa não é obrigada à lançar ações no mercado. No Nível 3, no entanto, o ADR só pode ser lastreado em ações novas.

Cerca de 30 companhias brasileiras são negociadas no mercado norte-americano (veja a lista completa abaixo). Até o início de junho deste ano, o volume médio transacionado em ADRs brasileiros era de 1,3 bilhão de dólares por dia.