O furacão financeiro que Trump provocou no México

São Paulo — Estados Unidos e México protagonizaram nesta semana cenas dignas de uma novela. Na última quarta-feira (25), Donald Trump anunciou a construção de um muro na fronteira e garantiu que o país vizinho pagaria pela obra. Logo depois, o presidente mexicano Enrique Peña Nieto disse que lamentava e rejeitava os decretos do recém-empossado presidente dos EUA.

Não demorou muito para que Trump fosse ao Twitter esbravejar contra o vizinho do sul. No dia seguinte, o republicano disse que se o governo do México não fosse pagar o “necessário muro”, seria melhor cancelar a reunião marcada entre os dois governantes. Peña Nieto, então, avisou a todos que não iria mais para Washington.

Além de ampliar a crise diplomática entre os dois países, os episódios impactaram diretamente o mercado financeiro mexicano. Na quinta-feira (26), o peso mexicano fechou em queda de quase 0,9%. Já o índice da Bolsa Mexicana de Valores (BMV) teve perdas de 1,4%, uma das mais expressivas desde que Trump ganhou as eleições, no começo de novembro.

Abaixo, você vê outros números que mostram como a figura de Trump mexeu (e quanto ainda pode mexer) com o mercado do México.