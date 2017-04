O desempenho das estatais na Bolsa (até agora)

São Paulo – Das nove ações das estatais listadas na Bolsa, quatro registram valorização de janeiro a abril deste ano e cinco acumulam perdas.

As ações preferenciais da Telebras são as que acumulam maior alta de 82,18%. Os papéis são negociados em 41 reais. A companhia tem registrado forte valorização desde 2016, quando o governo aumentou o capital social da Telebras, chegando em 1,1 bilhão de reais.

Outra ação em destaque é Banco do Nordeste que registra ganhos de 18,26%. Outro banco que sobe forte na Bolsa é o Banco do Brasil, com alta de 16,53%.

Já entre os destaques negativos entre as estatais está a Eletrobras. As ações ordinárias acumulam queda de quase 30% e os papéis preferenciais de 27%. Apesar do mau desempenho, a companhia entrou na primeira prévia do Ibovespa deste ano e passará a vigorar na carteira de maio a agosto.

Confira abaixo os dados levantados pela consultoria Economatica a pedido de EXAME.com: