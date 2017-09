Novo comando na JBS e tudo para você ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Pai de Wesley e Joesley Batista vai assumir presidência da JBS. O nome do novo presidente foi aprovado em reunião do conselho de administração da companhia, realizada neste fim de semana. O argumento da família é que José Batista Sobrinho, conhecido como Zé Mineiro, dará “estabilidade” à companhia, cumprindo o mandato do filho, que vai até 2019.

Em posse de Raquel Dodge na PGR, Temer pedirá harmonia entre Poderes. De acordo com reportagem do jornal O Estado de S.Paulo, durante a solenidade de posse da nova PGR (que substituí Rodrigo Janot), o presidente não deverá fazer citações a Janot, que o denunciou ao Supremo por três crimes.

Raquel Dodge tem desafio de mudar sem afetar Lava Jato. A nova PGR, segundo a Folha de S.Paulo, assume com a intenção de mudar o estilo de condução da instituição e mostrar que não vai diminuir o ritmo da Lava Jato, apesar de ter sido indicada por Michel Temer, alvo de duas denúncias do antecessor Rodrigo Janot.

Janot tinha pressa para tirar Temer e barrar Dodge, afirma procurador. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o procurador da República Ângelo Goulart Villela, 36 anos, contou que presenciou uma conversa em que Janot (a quem chama pelo primeiro nome, Rodrigo) afirmou: “A minha caneta pode não fazer meu sucessor, mas ainda tem tinta suficiente para que eu consiga vetar um nome”.

Cunha recebeu R$ 57 mi de Funaro após início da Lava Jato, aponta PF. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, um relatório da Polícia Federal aponta que os pagamentos ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, pelo delator, continuaram mesmo depois da deflagração da operação, em 2014.

Em carta de despedida, Janot diz que “escroques” ainda têm cargos no país. Reportagem da Folha de S.Paulo mostra que na mensagem, enviada pelo sistema interno do Ministério Público, Janot deseja boa sorte à sucessora, Raquel Dodge, mas destaca que não vai transmitir o cargo e enfatiza que assumiu a Procuradoria-Geral da República depois de ser eleito o primeiro na lista tríplice da categoria.

Reviravolta no Brasil complica JBS nos Estados Unidos. De acordo com apuração do jornal Folha de S.Paulo, a empresa começa a enfrentar percalços lá fora por causa da suspeita de que o ex-procurador Marcello Miller possa ter trabalhado como agente duplo, atuando no acordo para a empresa enquanto estava na Procuradoria-Geral da República.

Governo gasta toda a receita líquida para pagar as despesas obrigatórias. Segundo jornal Valor Econômico, mesmo que o governo cortasse todo o investimento e gastos para o funcionamento da máquina pública, o resultado primário continuaria sendo deficitário. Segundo dados do Tesouro Nacional, as despesas obrigatórias representam 105% da receita líquida considerando o acumulado em 12 meses encerrados em julho.

Política e mundo

Temer pede a Fachin que devolva nova denúncia a Janot. A defesa do presidente alega que o procurador incluiu “fatos delituosos” anteriores ao mandato de Temer.

Foi covardia, diz Joesley sobre rescisão de delação por Janot. Ao comunicar a rescisão das colaborações, Janot também converteu a prisão temporária, cujo prazo encerrava ontem, para prisão preventiva, que não tem período máximo.

Defesa pede novo habeas corpus contra prisão dos irmãos Batista. Advogado recorreu ao STJ por considerar a prisão preventiva decretada pelo juiz João Batista Gonçalves “injusta e desnecessária”.

Coreia do Norte diz buscar “equilíbrio” militar com EUA. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas condenou o “altamente provocativo” lançamento de míssil da Coreia do Norte.

Enquanto você desligou…

Vale convoca assembleia de acionistas para 18 de outubro. A Assembleia vai votar a proposta de conversão de ações preferenciais em ordinárias e a eleição de dois membros do conselho.

Renova prorroga exclusividade de negociação com Brookfield. O conselho de administração da Renova havia concedido o direito de exclusividade à canadense Brookfield em julho.

Itaú Unibanco eleva participação no CorpBanca para 36,06%. A operação decorreu do exercício de uma opção de venda do acionista Corp Group previsto no acordo de acionistas de abril do ano passado.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, sai o Boletim Focus do Banco Central. Na Zona do Euro, sai o IPC de agosto.