Novo capítulo de “briga” entre Batista e Temer afeta ações da JBS

São Paulo — As ações ordinárias da JBS começaram a semana em queda de quase 3% — na contramão do Ibovespa, que registra leve alta de cerca de 0,5% — com os investidores de olho nas últimas notícias envolvendo Joesley Batista, um dos donos do frigorífico, e o presidente Michel Temer. É o oitavo pregão seguido que a JBS opera no vermelho. Só neste mês, os papéis da empresa acumulam perdas de pouco mais de 20%.

Em entrevista à revista Época desta semana, Batista acusa Temer de liderar “a maior e mais perigosa organização criminosa do Brasil” e diz que o presidente chegou a pedir até o pagamento do aluguel de um escritório em São Paulo. O empresário também acusa Temer de usar a máquina pública para tentar retaliá-lo.

Desde que Batista fechou um acordo de delação premiada com a Justiça, na qual acusa diretamente a alta cúpula de Temer de receber propina, o governo federal entrou em uma crise política e de imagem. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a preocupação com uma possível “vingança” fez com que executivos da JBS procurassem dirigentes da Receita Federal para confirmar especulações sobre um pedido de devassa nas contas da empresa.

O presidente disse no último sábado, através de uma nota divulgada pelo Palácio do Planalto, que irá processar Batista pelas “mentiras em série” que ele falou à Época e que Joesley é o “bandido notório de maior sucesso na história brasileira”.

“O presidente tomará todas medidas cabíveis contra esse senhor. Na segunda-feira, serão protocoladas ações civil e penal contra ele. Suas mentiras serão comprovadas e será buscada a devida reparação financeira pelos danos que causou, não somente à instituição Presidência da República, mas ao Brasil”, afirma o texto, acrescentando que o governo não será impedido de apurar e responsabilizar Joesley por todos os crimes que praticou, “antes e após a delação”.

Temer também gravou um vídeo em que diz que criminosos não ficarão impunes. O material deve ser exibido ainda nesta segunda-feira nas redes sociais.