Novo capítulo com JBS e tudo para você ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (01) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

JBS entrega anexos complementares de delação à Procuradoria. Há entre os novos anexos a explicação de como deve ser feita a leitura de planilha entregue pelo diretor Ricardo Saud, que indica doações da JBS a mais de 1,8 mil políticos, e as gravações feitas por Joesley Batista.

Delatados dizem que JBS pode ter omitido provas à justiça. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, os alvos do escândalo provocado pelos irmãos Batista vão questionar o fato de os delatores apresentarem só três meses depois gravações que fizeram antes de firmar acordo com a PGR.

Furacão Harvey faz Petrobras elevar gasolina em 4,2%. A passagem da tempestade, que assolou o estado do Texas, no EUA, levou o fechamento de várias unidades industriais em uma região que concentra 16% de toda a capacidade de refino do país.

Justiça impede voto dos Batista na assembleia da JBS. A Justiça Federal de São Paulo concedeu uma liminar impedindo que a FB Participações e o banco Original votem na assembleia de acionistas.

Vaga com carteira assinada dá primeiro sinal de recuperação em dois anos. Apesar de modesto, segundo a Folha de S.Paulo, o aumento de 0,2% é mais um sinal de que o mercado de trabalho começa a reagir à tímida recuperação da economia nacional

Temer paralisa processos sobre Renca e vai debater mineração. Segundo o ministro de Minas e Energia, a partir de agora, será iniciado um “amplo debate” sobre as alternativas para a proteção da região.

Bancos globais vão criar moeda digital. Informações do jornal Valor Econômico apontam que Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank, HSBC, MUFG e State Street aderiram a um projeto para criar uma moeda digital para compensar e liquidar transações financeiras com base em “blockchain”, a tecnologia em que se sustenta o bitcoin.

Política e mundo

Maia assina proposta de Orçamento para 2018. O texto mantém a meta fiscal de R$ 129 bilhões, anterior a revisão feita pela equipe econômica. O PLOA 2018 considera crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2% no próximo ano e inflação acumulada de 4,2%.

BNDES não vai participar de empréstimo ao Rio de Janeiro. O procurador-geral do estado e ex-secretário da Casa Civil, Leonardo Espínola, disse que o BNDES deixou de ser uma possível fonte de financiamento porque a solução apresentada “seria demorada” para as necessidades do Estado. Mas o BNDES assinará contrato com consórcio sobre concessão da Cedae.

Trump deve revogar política de imigrantes da era Obama, diz fonte. A decisão de Trump pode ser anunciada a partir de sexta-feira, mas também pode acontecer na próxima semana, disse a autoridade, que acrescentou que o presidente pode sempre mudar de opinião.

Trump promete doar US$ 1 milhão para vítimas do Harvey. No passado, o presidente foi criticado por dar menos dinheiro a causas de caridade do que muitos outros multimilionários.

Enquanto você desligou…

Presidente-executivo da BRF deixará companhia até o final do ano. A companhia, maior exportadora de carne de frango do mundo, afirmou que já iniciou processo de contratação de novo presidente-executivo. Segundo Abilio Diniz, o “novo CEO da BRF deve vir de fora da empresa”.

Anatel vai analisar abertura de processo de caducidade da Oi. A agência vai avaliar um processo de caducidade da concessão e de cassação das autorizações da operadora em recuperação judicial.

Conselho da Ultrapar aprova emissão de debêntures pela Ipiranga. A emissão será privada, direcionada para a Vert Créditos, e será atrelada a uma emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA).

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o resultado do PIB do 2º trimestre e a balança comercial. Nos Estados Unidos, sai a taxa de desemprego, o PMI Industrial e o relatório de emprego de agosto.