Netshoes estreia na bolsa de Nova York com ações em queda

São Paulo — As ações da Netshoes caíam nesta quarta-feira, após a estreia da brasileira na Bolsa de Nova York (Nyse, na sigla em inglês). Por volta das 12h30, os papéis da empresa de comércio eletrônico caíam quase7% e eram cotados a 16,80 dólares.

Com o IPO, a dona das marcas Netshoes e Zattini conseguiu levantar 148,5 milhões de dólares. No total, foram ofertadas 8.25 milhões de ações ordinárias, que dão direito a voto. Cada papel foi precificado em 18 dólares, dentro da faixa esperada, que era entre 18 e 20 dólares. O código de negociação da empresa é o NETS.

De acordo com os números enviados pela companhia ao órgão regulador do mercado de capitais nos Estados Unidos, a Netshoes terminou 2016 com prejuízo líquido de 151,9 milhões de reais. As vendas líquidas chegaram a 1,7 bilhão — mais de 15% mais do que o registrado em 2015.