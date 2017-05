Ação da Netflix vale 140 vezes mais desde IPO

São Paulo – O IPO (Oferta Inicial de Ações) da Netflix aconteceu há 15 anos atrás. Quem investiu na empresa em maio de 2002 certamente não se arrepende. Uma reportagem da CNN Money afirma que quem investiu 1000 dólares na companhia teria cerca de 140 mil dólares hoje, ou seja, os papéis valem 140 vezes, uma valorização de 14.000%.

Na bolsa, a gigante do streaming tem deixado a Apple e a Amazon para trás. A Amazon ganhou cerca de 6.000% desde IPO da Netflix, enquanto a Apple ganhou 12.000%, na mesmo período.

O jornal afirma ainda as ações da Netflix superou as ações do Google. A companhia estreou na Nasdaq em agosto de 2004 e desde lá os papéis acumulam ganhos de 1.800%, enquanto a Netflix a valorização é de 7.000% durante o mesmo período.

A Netflix também bate o Facebook. A rede social completou cinco anos na bolsa, com valorização de 300%, enquanto no mesmo período, as ações da Netflix registram alta de 1.500%.

Atualmente, o valor de mercado da Netflix é de 72 bilhões de dólares. Os papéis são negociados por cerca de 160 dólares.

No primeiro trimestre deste ano, a Netflix registrou lucro de 178,2 milhões de dólares. No mesmo período de 2016, o lucro registrado foi de 27,7 milhões de dólares.

A empresa terminou o trimestre com 50,85 milhões de consumidores nos EUA e 47,9 milhões no exterior.

A Neftlix atua em mais de 190 países, porém ainda não entrou em um dos mercados com mais potencial para a empresa, a China.