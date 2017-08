Neoenergia aprova oferta primária e secundária de ações na B3

São Paulo – Os acionistas da elétrica Neoenergia aprovaram a submissão de pedido de adesão da companhia ao segmento especial de listagem Novo Mercado na bolsa B3 e a realização de uma oferta primária e secundária de papéis no Brasil, com esforços de colocação no exterior, segundo ata divulgada pela empresa nesta quinta-feira.

As aprovações ficam condicionadas à precificação da oferta de ações até 20 de dezembro.

Com ativos em distribuição, geração e transmissão de eletricidade, a Neoenergia tem como acionistas atualmente a elétrica espanhola Iberdrola, com 52,45 por cento, o fundo de pensão Previ, com 38,2 por cento, e o Banco do Brasil, com 9,35 por cento.

Na assembleia, nesta quinta-feira, eles decidiram aprovar um novo limite de capital autorizado para a companhia, de até 12,835 bilhões de reais, ante até 3,5 bilhões anteriormente.

A oferta de ações da empresa será coordenada pelo BB Banco de Investimento.

Segundo a ata da assembleia, os atuais acionistas da Neoenergia ficarão com novas ações a serem emitidas pela companhia em troca de créditos detidos contra a empresa, inclusive por dividendos declarados e não pagos.