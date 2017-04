Nasdaq supera 6 mil pontos pela 1ª vez

Nova York – O índice acionário norte-americano Nasdaq fechou em patamar recorde nesta terça-feira, enquanto o Dow e o S&P 500 tocaram recentes máximas diante dos fortes resultados corporativos que ressaltaram a saúde das empresas dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones subiu 1,12 por cento, a 20.996 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,61 por cento, a 2.388 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,7 por cento, a 6.025 pontos.

A ação da Caterpillar subiu 7,9 por cento, a 104,42 dólares, depois de ter atingindo um pico de vários anos a 104,89 dólares, e o papel do McDonald’s avançou 5,6 por cento, a 141,70 dólares, depois de as empresas superarem as estimativas de lucro.

“São os resultados das empresas integrantes do Dow, em particular a Caterpillar, que realmente conduzem o tema de que a rentabilidade corporativa dos EUA está em um bom caminho para proporcionar algum crescimento anual significativo dos lucros”, disse Peter Kenny, estrategista-sênior de mercado do Global Markets Advisory Group em Nova York.

Estima-se que os lucros das companhias de S&P 500 devem ter aumentado 11,4 por cento no primeiro trimestre, maior avanço desde 2011, de acordo com Thomson Reuters I/B/E/S.

O Nasdaq fechou acima de 6 mil pontos pela primeira vez, impulsionado por ganhos em pesos pesados como Apple e Microsoft.

O índice superou a marca de 5 mil pontos pela primeira vez em março em 2000 enquanto ações de tecnologia disparavam, antes de cair quase 80 por cento até outubro de 2002.

O S&P 500 atingiu a máxima do dia depois que o Wall Street Journal informou que a proposta tributária do presidente os Estados Unidos, Donald Trump, prevista para quarta-feira, incluiria uma redução do imposto para empresas operadas por proprietários, de 39,6 para 15 por cento.